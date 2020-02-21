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Экономика

С 1 июля 2020 года в Кыргызстане введут маркировку сигарет, алкоголя и обуви

В Кыргызстане идет пилотный проект по маркировке сигарет, алкогольной продукции и обуви средствами цифровой идентификации. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, после завершения эксперимента с 1 июля 2020 года планируют внедрить обязательную маркировку средствами цифровой идентификации алкогольной и табачной продукции при их производстве или ввозе в Кыргызстан, а также добровольную маркировку обуви.

С 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года разрешается оборот остатков немаркированных товаров на территории страны.

«Сейчас правительство России рассматривает вопрос переноса срока обязательной маркировки обуви на территории РФ с 1 марта на 1 июня 2020 года. Отметим, что средства цифровой идентификации представляют собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, представленную в виде штрихового, или дата-матрикс кода, содержащего информацию об индикаторе каждой единицы товара», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144281/
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