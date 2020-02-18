В Кыргызстане запустили проект по льготному финансированию фермеров

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о начале реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства-8». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

На реализацию проекта из бюджета выделят 1 миллиард 250 миллионов сомов. Деньги выделяют для мелких и крупных сельскохозяйственных производителей, предприятий перерабатывающей промышленности.

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Конечная процентная ставка для мелких сельскохозяйственных производителей, в том числе для физических лиц, — 10 процентов, для крупных сельскохозяйственных производителей — 8 процентов, для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 6 процентов.

«Общая сумма проекта в 2020 году превысит 6 миллиардов сомов. Это позволит не только укрупнить имеющиеся хозяйства, но и повысить экспортный потенциал и сохранить продовольственную безопасность», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Проект реализуют в Кыргызстане с 2013 года. Премьер-министр поручил провести анализ ранее выдаваемых по этой линии кредитов и выяснить эффект для роста сельского хозяйства страны.