21:15
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР

Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в 2025 году сосредоточилась на реализации практических решений, направленных на снижение административных барьеров, поддержку экспорта и развитие аграрного бизнеса. Об этом говорится в итоговом отчете организации.

По состоянию на конец года Ассоциация объединяет 222 компании и фермерских хозяйства из всех регионов страны. 

Они обеспечивают более 50 тысяч рабочих мест и формируют свыше 5 миллиардов сомов налоговых поступлений.

Одним из ключевых системных решений стало принятие нового Водного кодекса Кыргызской Республики, который отменил обязательное лицензирование использования подземных вод для сельскохозяйственных нужд. Это упростило работу фермеров, тепличных и перерабатывающих предприятий и создало условия для расширения инвестпроектов в регионах.

ассоциации АПК КР
Фото ассоциации АПК КР

В 2025 году ассоциация также участвовала в корректировке налоговой политики. В результате удалось снизить налог с продаж для агросектора с 4 процентов до 2 процентов, сократить НДС на отечественную сельхозпродукцию при реализации в торговых точках на 80 процентов, уменьшить акцизную нагрузку на отдельные виды безалкогольной продукции и не допустить введения акцизов на натуральные соки.

Для поддержки экспорта в 2025 году был открыт надзорный склад Кыргызской Республики в Китае, что упростило ветеринарный и фитосанитарный контроль и снизило логистические издержки экспортеров. Кроме того, 250 миллионов сомов направили на субсидирование логистических расходов экспортеров, включая сельскохозяйственную и перерабатывающую продукцию.

ассоциации АПК КР
Фото ассоциации АПК КР

В течение года кыргызстанские компании освоили новые экспортные направления. Семена тыквы начали поставлять в Японию и КНР, суточные бройлерные цыплята впервые экспортированы в Таджикистан, натуральные соки и сливочное масло — в Монголию.

Ассоциация участвовала в запуске и модернизации перерабатывающих и инфраструктурных проектов в Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областях, а также в реализации региональной инициативы «Агро-Кербен Нарын».

В 2025 году более 150 компаний—членов ассоциации приняли участие в международных выставках, форумах и бизнес-поездках. География сотрудничества охватила Китай, страны ЕС, ОАЭ, Казахстан, Россию и ряд государств Южной и Центральной Азии.

Впервые в истории страны шесть компаний—членов ассоциации получили звание «Заслуженный предприниматель Кыргызской Республики». Кроме того, национальные напитки «Шоро» в 2025 году были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

ассоциации АПК КР
Фото ассоциации АПК КР. Исполнительный директор Ассоциации Рустам Балтабаев

Исполнительный директор ассоциации Рустам Балтабаев отметил, что 2025 год стал годом конкретных решений и запуска работающих механизмов поддержки агробизнеса и экспорта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356816/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов
ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется
ФАО: На помощь в сфере сельского хозяйства в 2026-м потребуется $2,5 миллиарда
Маловодье в Кыргызстане: ледники тают, урожаи падают, свет экономят
В госпроекте по финансированию сельского хозяйства выдано 6 тысяч 487 кредитов
Рост цен на мясо в Кыргызстане: посредники, нелегальный вывоз и мировой дефицит
Россия экспортировала в Кыргызстан продукцию на более чем $398 миллионов
ФАО подсчитала ущерб глобальному сельскому хозяйству от стихийных бедствий
«Мясной кластер» с кредитами под 3 процента создадут в Кыргызстане
Спутниковые технологии в сельском хозяйстве внедряет Кыргызстан
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;декабря Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Рубль и&nbsp;евро подешевели, доллар начал дорожать. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;декабря Рубль и евро подешевели, доллар начал дорожать. Курс валют на 31 декабря
Поставки товаров из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию серьезно затруднились&nbsp;&mdash; эксперт Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
31 декабря, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 января: местами осадки Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 января: местами осадк...
20:42
Спикер: Главным политическим событием 2025 года стал роспуск VII созыва ЖК
20:21
Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР
20:01
Посол Швейцарии поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом
19:46
Новогодняя елка в центре «Айданек» в Бишкеке. Праздник, наполненный теплом