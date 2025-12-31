Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР

Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызской Республики в 2025 году сосредоточилась на реализации практических решений, направленных на снижение административных барьеров, поддержку экспорта и развитие аграрного бизнеса. Об этом говорится в итоговом отчете организации.

По состоянию на конец года Ассоциация объединяет 222 компании и фермерских хозяйства из всех регионов страны.

Они обеспечивают более 50 тысяч рабочих мест и формируют свыше 5 миллиардов сомов налоговых поступлений.

Одним из ключевых системных решений стало принятие нового Водного кодекса Кыргызской Республики, который отменил обязательное лицензирование использования подземных вод для сельскохозяйственных нужд. Это упростило работу фермеров, тепличных и перерабатывающих предприятий и создало условия для расширения инвестпроектов в регионах.

Фото ассоциации АПК КР

В 2025 году ассоциация также участвовала в корректировке налоговой политики. В результате удалось снизить налог с продаж для агросектора с 4 процентов до 2 процентов, сократить НДС на отечественную сельхозпродукцию при реализации в торговых точках на 80 процентов, уменьшить акцизную нагрузку на отдельные виды безалкогольной продукции и не допустить введения акцизов на натуральные соки.

Для поддержки экспорта в 2025 году был открыт надзорный склад Кыргызской Республики в Китае, что упростило ветеринарный и фитосанитарный контроль и снизило логистические издержки экспортеров. Кроме того, 250 миллионов сомов направили на субсидирование логистических расходов экспортеров, включая сельскохозяйственную и перерабатывающую продукцию.

Фото ассоциации АПК КР

В течение года кыргызстанские компании освоили новые экспортные направления. Семена тыквы начали поставлять в Японию и КНР, суточные бройлерные цыплята впервые экспортированы в Таджикистан, натуральные соки и сливочное масло — в Монголию.

Ассоциация участвовала в запуске и модернизации перерабатывающих и инфраструктурных проектов в Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областях, а также в реализации региональной инициативы «Агро-Кербен Нарын».

В 2025 году более 150 компаний—членов ассоциации приняли участие в международных выставках, форумах и бизнес-поездках. География сотрудничества охватила Китай, страны ЕС, ОАЭ, Казахстан, Россию и ряд государств Южной и Центральной Азии.

Впервые в истории страны шесть компаний—членов ассоциации получили звание «Заслуженный предприниматель Кыргызской Республики». Кроме того, национальные напитки «Шоро» в 2025 году были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото ассоциации АПК КР. Исполнительный директор Ассоциации Рустам Балтабаев

Исполнительный директор ассоциации Рустам Балтабаев отметил, что 2025 год стал годом конкретных решений и запуска работающих механизмов поддержки агробизнеса и экспорта.