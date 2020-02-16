Кыргызстан пожаловался на очередь грузовиков в ВТО. Что ответил Казахстан

Казахстан ответил на жалобу Кыргызстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи со сложностью прохождения грузов на совместной границе.

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Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что с начала 2019 года на 37 автомобильных пунктах пропуска государственной границы с государствами-членами ЕАЭС осуществляется контроль перемещения товаров двойного и военного назначения. При этом вопросы пограничного и экспортного контроля не регулируются Договором о ЕАЭС, поскольку не затрагивают экономическую интеграцию.

По результатам анализа товаросопроводительных документов при перемещении из Кыргызстана в Казахстан и Россию установлено, что цены на перевозимые товары многократно занижаются, в частности по товарам китайского происхождения в 10-70 раз.

За 2019 год с кыргызской стороны по товаросопроводительным документам, оформленным в адрес фиктивных резидентов Казахстана, проследовало более 2 тысяч 600 грузовых автотранспортных средств. В РК ввезены товары, заявленные в документах как транзит в Российскую Федерацию на более чем 4 тысячах 800 грузовых автомашинах. Эти товары оседали в Казахстане без уплаты НДС.

Только в ноябре-декабре из выборочно проверенных 194 автотранспортных средств, проследовавших из Кыргызстана, недостоверные сведения в товаросопроводительных документах выявлены в 191 случае (98 процентов).

Вместе с тем процедура внедрения навигационных пломб кыргызской стороной не продвинулась, отмечают в соседней республике.

По мнению РК, скопления автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской границе связаны с ограниченностью пропускной способности автомобильных пунктов пропуска в плодоовощной сезон или же после праздничных дней при единовременном прибытии грузовых автотранспортных средств.



