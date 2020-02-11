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Экономика

Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев

Фото пресс-службы премьер-министра КР. Встреча с международными экспертами по развитию туристической отрасли

Главную проблему в туристической сфере Кыргызстана назвал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с международными экспертами по развитию туристической отрасли. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Туризм является одним из тех направлений, которое при грамотном управлении и адекватных затратах может приносить немалые деньги. Улучшая инфраструктуру, мы можем одновременно развивать и регионы. Сегодня наша страна интересна миру. Мы согласны с рейтингом Всемирной туристической организации, по которому у республики огромный туристический потенциал с возможностью получать большие доходы. К сожалению, у нас нет четкого понятия, как это делать», — отметил премьер-министр.

Туризм должен стать одним из ведущих секторов экономики. Если в 2019 году его доля в ВВП республики составила 5 процентов, к 2023-му мы планируем увеличить показатель до 7.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Для этого необходимо пересмотреть, к примеру, методику расчета въезжающих в страну туристов. Есть и другие аспекты, которым, исходя из ваших предложений, нам необходимо уделить внимание в первую очередь», — обратился Мухаммедкалый Абылгазиев к международным экспертам.

На встрече прошла презентация генерального плана по развитию туризма на 10 лет, который предусматривает туристический коридор Иссык-Куль — Алматы.

По мнению премьер-министра, Кыргызстан может конкурировать со странами, в которых туризм давно развит.

Кыргызстан нуждается в экспертном мнении и финансовой поддержке.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Самое главное — у нас недостаточно профессионалов в сфере туризма, способных поднять отрасль на качественно новый уровень. Усилиями нескольких людей полноценно развивать ее невозможно. Нам необходим четкий пошаговый план действий. Затем, используя наши возможности, мы сможем начать реализовывать его», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Мы должны отойти от стереотипа — связывать туризм только с побережьем озера Иссык-Куль. Он более многогранен, поэтому будем работать в этом плане еще активнее. Население должно почувствовать, что туризм может приносить хорошую отдачу», — подчеркнул он.

Премьер-министр поручил к началу весны организовать туристический форум с участием всех структур, международных доноров и экспертов, где обсудят пути развития отечественного туризма.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143288/
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