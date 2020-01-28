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Экономика

Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку (ключевую) на уровне 4,25 процента. Об этом сообщил сайт финансового регулятора.

По его данным, инфляция в стране остается низкой, демонстрируя умеренную восходящую динамику в пределах ожиданий. На 17 января 2020-го инфляция составила 2,8 процента в годовом выражении. Прирост цен на продовольственные товары, в частности на фрукты, овощи и молочные изделия, оказывает дополнительный вклад в динамику общего уровня цен с начала года.

«Формирование инфляции в течение текущего года будет зависеть во многом от ситуации на мировых товарно-сырьевых рынках и экономической ситуации в государствах — торговых партнерах КР. Тенденции на глобальных и региональных рынках продовольствия в ближайшие периоды продолжат постепенный рост», — говорится в сообщении.

Денежно-кредитная политика Нацбанка в 2020-м нацелена на удержание инфляции в пределах не выше 5-7 процентов.

Экономическая активность в республике сохраняется. Основные сектора экономики продолжают вносить положительный вклад в экономический рост страны. При этом тенденция снижения притока денежных переводов в Кыргызстан остается одним из сдерживающих факторов внутреннего спроса.

«В монетарном и финансовом секторах экономики сохраняются тенденции, заложенные в 2019 году. Краткосрочные процентные ставки на денежном рынке находятся в пределах установленного Национальным банком процентного коридора, преимущественно вблизи ключевой ставки», — отметили в НБ КР.

Продолжается увеличение кредитного портфеля и депозитной базы коммерческих банков, главным образом в национальной валюте. Уровень долларизации экономики достиг исторически минимальных значений.

Национальный банк 

Экономисты Нацбанка считают, что предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние условия предопределяют инфляционную динамику в течение 2020-го на уровне, не превышающем диапазон целевых значений по инфляции в 5-7 процентов, при отсутствии каких-либо внешних и внутренних инфляционных шоков. Поэтому и принято решение сохранить размер учетной ставки.

«Решения по ключевой ставке принимаются с учетом фактического уровня и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого ориентира, а также развития экономики. В случае возникновения рисков со стороны внутренних и внешних условий Нацбанк может рассмотреть возможность корректировки проводимой денежно-кредитной политики», — заключили в финансовом регуляторе.

Следующее заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 24 февраля этого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141811/
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