Доходы бюджета города Ош в 2020 году составят 1,3 миллиарда сомов

Объем доходной части бюджета города Оша определен в 1 миллиард 322,6 миллиона сомов. Такие данные приводят в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По сравнению с 2019 годом показатель вырастет на 194,9 миллиона сомов. В том числе налоговые доходы составят 1 миллиард 146,2 миллиона сомов, неналоговые — 93,6 миллиона сомов.

Что касается расходной части, то 20,3 процента трат пойдет на государственные службы общего направления, 32,2 процента — на жилищно-коммунальное хозяйство, 29,6 процента — на образование.

Кроме того, 10,4 процента расходов пойдет на решение экономических проблем, 6 процентов — на сферу культуры и спорта, 1,1 процента — социальную защиту, 0,4 процента — на оборону.