Цифра дня. 32,4 миллиарда сомов страховых взносов собрали в Кыргызстане в 2019-м

В Кыргызстане в 2019 году собрали 32 миллиарда 432,6 миллиона сомов страховых взносов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 1,8 миллиарда сомов. Напомним, что с 15 января 2019 года Налоговая служба начала администрировать страховые взносы вместо Социального фонда.

«В 2019 году внедрили новые услуги для плательщиков страховых взносов. В том числе по предоставлению участникам (поставщикам) конкурса госзакупок информации о задолженности по страховым взносам в электронном виде. На местах проводят разъяснительную работу о необходимости своевременной и в полной мере уплаты страховых взносов. Как результат — количество выданных страховых полисов в некоторых районах, по сравнению с прошлым годом, увеличилось более чем в два раза», — подчеркнули в ГНС.

В 2020 году ГНС предстоит собрать 35,7 миллиарда сомов страховых взносов.