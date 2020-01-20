Более половины расходов бюджета Бишкека направлено на соцсектор

Бюджет Бишкека на 2020 год — социально ориентированный. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

Он напомнил, что бюджет утвердили депутаты БГК 14 января.

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«Впервые муниципалитет внес проект городской казны до завершения года. Исторически сложилось, что обычно это происходило в феврале-марте. После принятия бюджета данные еще раз конкретизируются, потом составляются титульные списки по строительству и ремонту. Это приводит к задержке проведения тендеров, работ. И в конце года получалось, что средства не осваивались и перебрасывались на другие цели. В итоге муниципалитет не получал того эффекта, что закладывал в бюджет», — отметил Алмаз Бакетаев.

По словам вице-мэра, доходы бюджета составят более 10,2 миллиарда сомов.

«Более 50 процентов расходов бюджета направлено на социальный сектор: здравоохранение, образование, культуру и другое. Конечно, хотелось бы изменить направление, чтобы был бюджет развития», — сказал Алмаз Бакетаев.

Чиновник добавил, что у муниципалитета есть идеи, как увеличить размер неналоговых поступлений.

«Требуется изменить и внести новые нормативно-правовые акты, что позволит нарастить ресурсы: рекламу, парковки, управление муниципальным имуществом и другие моменты», — отметил он.