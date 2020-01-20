12:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Более половины расходов бюджета Бишкека направлено на соцсектор

Бюджет Бишкека на 2020 год — социально ориентированный. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

Он напомнил, что бюджет утвердили депутаты БГК 14 января.

Читайте по теме
Что нужно делать, чтобы Бишкек исполнил бюджет-2020, рассказал депутат

«Впервые муниципалитет внес проект городской казны до завершения года. Исторически сложилось, что обычно это происходило в феврале-марте. После принятия бюджета данные еще раз конкретизируются, потом составляются титульные списки по строительству и ремонту. Это приводит к задержке проведения тендеров, работ. И в конце года получалось, что средства не осваивались и перебрасывались на другие цели. В итоге муниципалитет не получал того эффекта, что закладывал в бюджет», — отметил Алмаз Бакетаев.

По словам вице-мэра, доходы бюджета составят более 10,2 миллиарда сомов.

«Более 50 процентов расходов бюджета направлено на социальный сектор: здравоохранение, образование, культуру и другое. Конечно, хотелось бы изменить направление, чтобы был бюджет развития», — сказал Алмаз Бакетаев.

Чиновник добавил, что у муниципалитета есть идеи, как увеличить размер неналоговых поступлений.

«Требуется изменить и внести новые нормативно-правовые акты, что позволит нарастить ресурсы: рекламу, парковки, управление муниципальным имуществом и другие моменты», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140965/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В бюджет Бишкека заложили 150 миллионов сомов на гражданские инициативы
Что нужно делать, чтобы Бишкек исполнил бюджет-2020, рассказал депутат
Бишкекчане смогут наблюдать за городским бюджетом онлайн
Доходы Бишкека вырастут на 1,5 миллиарда сомов в 2020 году
Бишкекчан приглашают на общественные слушания по бюджету столицы
Бюджет Бишкека на 2020 год могут не исполнить
Мэрия Бишкека хочет принять бюджет-2020 до нового года
Более 2,3 миллиарда сомов дохода получил Бишкек в первом квартале 2019 года
В Бишкекском горкенеше недовольны поступлениями от городского имущества
В мэрии Бишкека рассказали о доходах городского бюджета в 2019 году
Популярные новости
Стартовала кампания по&nbsp;приему Единой налоговой декларации по&nbsp;итогам 2019 года Стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019 года
Розовый налог. Как женщин заставляют переплачивать за&nbsp;товары Розовый налог. Как женщин заставляют переплачивать за товары
В&nbsp;Кыргызстане запустят систему удаленной идентификации граждан В Кыргызстане запустят систему удаленной идентификации граждан
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;18&nbsp;января. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
12:24
Члена ОПГ по прозвищу Казак водворили в СИЗО города Ош Члена ОПГ по прозвищу Казак водворили в СИЗО города Ош
12:16
Дело Курсана Асанова. Редактора газеты «Чындык» вновь вызвали на допрос
12:04
В бюджет Бишкека заложили 150 миллионов сомов на гражданские инициативы
11:59
Дело энергетиков. Сапар Исаков отказывается участвовать в суде
11:51
Более половины расходов бюджета Бишкека направлено на соцсектор