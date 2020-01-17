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Экономика

Итоги-2019. Экономика Кыргызстана остается зависимой от золота

Национальный статистический комитет представил предварительные итоги экономического развития Кыргызстана в 2019 году. Результаты оказались немного выше, чем прогнозировали эксперты. Однако экономического рывка не случилось. Ведь положительный рост экономики — результат больших объемов добычи золота на Кумторе.

Скромный рост ВВП

Эксперты прогнозировали, что в 2019-м экономика Кыргызстана вырастет примерно на 4 процента. По факту показатели оказались немного выше.

По итогам 2019 года ВВП страны составил 590 миллиардов 42,4 миллиона сомов. Достигнутый в 2019-м рост обеспечили отрасли товарного производства (на 6,4 процента) и сфера услуг (на 2,9 процента).

По итогам 2019 года ВВП Кыргызстана вырос на 4,5 процента.

Но если посмотреть рост экономики в начале и конце года, то ситуация не такая радужная. 2019-й начался с роста ВВП в 6,4 процента. Это значит, что за год показатель замедлился на 1,9 процента.

«Наблюдаемое замедление экономической активности во многом обусловлено сокращением производства золота на руднике «Кумтор». В роли ключевого драйвера продолжает выступать строительная отрасль», — предупреждала ранее аналитик отдела экономического анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

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Без золота ВВП по итогам 2019 года составил 543 миллиарда 322,8 миллиона сомов. Если по итогам января 2019-го показатель составлял только 1,9 процента, то к концу года вырос до 3,8 процента.

Основа промышленности — горнорудка

Позитивными оказались итоги года для промышленного сектора республики. За январь — декабрь 2019 года в Кыргызстане произвели промышленной продукции на 278 миллиардов 565 миллионов сомов. Это на 5,8 процента больше, чем в 2018-м.

Рост связан именно с добычей золота. Если в 2018 году основную долю промышленного роста давал текстиль, то в 2019-м пальма первенства перешла к горнорудке.

По данным Нацстаткома, рост объемов промышленного производства обусловлен увеличением выпуска металлических руд (на 28,5 процента), одежды (на 18,3 процента), добычи сырой нефти и природного газа (на 17 процентов). Выросли производство основных металлов (на 12,3 процента), прочих неметаллических минеральных продуктов (на 8,8 процента), пищевых продуктов (на 4,3 процента) и добыча угля (на 6,9 процента).

При этом снизилось производство нефтепродуктов (на 40 процентов), химической продукции (на 3,8 процента), резиновых и пластмассовых изделий (на 3 процента), фармацевтической продукции (на 2,2 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства сложился в сумме 149 миллиардов 397,2 миллиона сомов и вырос по сравнению с 2019 годом только на 2 процента.

Дорожают овощи и молоко

В декабре 2019-го по сравнению с ноябрем потребительские цены и тарифы по республике повысились на 0,9 процента. Наибольший рост (1,6 процента) зафиксирован на пищевые продукты и безалкогольные напитки.

Сильнее всего цены поднялись (на 1,1 процента) в Бишкеке. В столице значительно подорожали продукты и безалкогольные напитки — на 1,9 процента, а также непродовольственные товары — на 1,1 процента.

В 2019 году цены, по данным Нацстаткома, выросли на 3,1 процента. Больше всего подорожали табачные изделия (на 13,4 процента), продукты и безалкогольные напитки (на 5,7 процента). Цены на алкогольные напитки, наоборот, снизились на 0,6 процента.

В 2019 году рост цен отмечен по всей республике. Больше всего они выросли в Баткенской области (6,3 процента), а меньше — в Оше (на 2,3 процента).

Зарплаты растут в строительстве

По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата в Кыргызстане по итогам 2019 года составила 16 тысяч 586 сомов.

При этом рост среднемесячной начисленной заработной платы наблюдался на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением сферы информации и связи, транспорта и хранения грузов.

Наиболее значительное повышение среднемесячной заработной платы наблюдалось в строительстве, сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в сфере гостиниц и ресторанов. Кроме того, зарплаты росли на предприятиях добычи полезных ископаемых, водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья и сфере операций с недвижимым имуществом.

По итогам 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 806,32 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 286,71 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января — ноября 2019 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $6 миллиардов 218,8 миллиона, что на 2,6 процента меньше показателя 2018-го. Экспорт сложился в сумме $1 миллиард 737,9 миллиона (рост — на 9,4 процента), а импорт — $4 миллиарда 480,9 миллиона (падение — на 6,6 процента).

Больше всего наша республика наторговала со странами ЕАЭС — $2 миллиарда 402 миллиона.

 

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140779/
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