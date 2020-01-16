Премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в форуме Digital Almaty

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза примут участие в международном форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Отмечается, что главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта. Важнейшим мероприятием форума станет пленарная сессия с участием глав правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Азербайджана, Узбекистана, Молдовы.

«Эксперты обсудят пути выстраивания коалиции и взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и больших данных, необходимость создания инфраструктуры и продвижения технологий, преодоление цифрового неравенства в этой области. Кроме того, в рамках форума состоится выставка IT-решений, где инновационные казахстанские стартап-проекты наравне с цифровыми гигантами презентуют свои продукты», — говорится в сообщении.