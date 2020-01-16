Стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019 года

В Кыргызстане началась кампания по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019 года. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, кампания пройдет в два этапа. До 1 марта юридические и до 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

До 1 марта 2020 года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

«До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое (квартиры и дома) имущество и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица», — подчеркнули в ГНС.