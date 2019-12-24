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Экономика

К концу 2019 года инфляция в Кыргызстане составит 1,2 процента

Согласно прогнозам, по итогам 2019 года среднегодовое значение инфляции сложится около 1,2 процента. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

Отмечается, что в Кыргызстане инфляция сохраняет умеренную динамику и находится в пределах ожиданий Национального банка. На 13 декабря годовое значение роста цен сложилось на уровне 2,9 процента. Формирование текущей инфляции происходит за счет положительного вклада цен на продовольственные товары. Показатель базовой инфляции остается на низком уровне.

«В 2020 году на фоне восстановления цен на мировых товарно-сырьевых рынках и при отсутствии внутренних и внешних шоков инфляция не превысит целевые ориентиры денежно-кредитной политики в 5-7 процентов. Ожидаемые тенденции на глобальных и региональных рынках в ближайшие периоды не будут нести существенных инфляционных рисков для экономики Кыргызстана», — заключили в НБ КР.
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