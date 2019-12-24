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Экономика

Национальный банк КР сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента

Правление Национального банка решило сохранить учетную (ключевую) ставку на уровне 4,25 процента. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что увеличение объемов производства наблюдается во всех основных секторах экономики. Промышленность продолжает вносить основной вклад. Положительные тенденции в монетарном и финансовом секторах экономики сохраняются.

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«Предпринятые тактические меры денежно-кредитной политики обусловили снижение волатильности краткосрочных процентных ставок на денежном рынке и формирование их вблизи ключевой ставки. С начала текущего года наблюдалась устойчивая тенденция роста депозитной базы, а также наращивание объема кредитного портфеля коммерческих банков. Банковский сектор располагает высоким объемом избыточной ликвидности, что обуславливает продолжение со стороны Национального банка стерилизационных операций. Уровень долларизации экономики также сохранил нисходящую тенденцию», — подчеркнули в Нацбанке.

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В этих условиях принято решение сохранить учетную ставку на уровне 4,25 процента. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 27 января 2020 года.
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