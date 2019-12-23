Кыргызстан, Казахстан и Беларусь против закона о предустановке российского софта

Представители Казахстана, Беларуси и Кыргызстана заявили, что новый закон о предустановке российского софта на электронные гаджеты нарушает договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщило издание «Ведомости».

По его данным, страны выступили против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, подлинность документа подтвердили в ЕЭК и Аналитическом центре при правительстве РФ.

Государства считают, что поправки противоречат договору о союзе, генсоглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

Кроме того, они могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России, а также препятствовать работе внутреннего рынка союза.

В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что комиссия обобщает мнения участников союза и анализирует риски для оборота этой категории товаров в РФ в связи с поправками. После она вынесет заключение, создает ли новая норма препятствия торговле.

«Такого решения на совещании ЕАЭС следовало ожидать — эти поправки подрывают принципы экономической интеграции. Исключений в нем все больше, чем правил, начиная от эмбарго на ввоз продукции и заканчивая законом о госзакупках. Несмотря на тесную интеграцию, государства ЕАЭС в экономической политике ведут себя автономно», — отметил эксперт Илья Рачков.