Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно

В Кыргызстане создается платформа управления помощью. Пока сайт проекта работает в тестовом режиме. 24.kg внимательно изучило представленные данные, чтобы понять, на что тратятся безвозмездные деньги доноров.

Деньги на управление и дороги

В Министерстве финансов 24.kg заверили, что на новой площадке есть почти все полученные республикой гранты. Данные указаны за последние 10 лет. Проекты разделены по типам финансирования — грант, кредит, правительственное софинансирование.

Платформа управления помощью создается правительством Кыргызстана тоже при поддержке доноров — кабмина Швейцарии.

Есть на сайте и карта внешней помощи. Она показывает, какие проекты, в какой области, на какую сумму и каким международным донором финансируются. Карта показывает все проекты, в том числе и кредитные. Но, если их исключить, количество реализуемых идей, как и финансирование, значительное не уменьшается.

Фото 24.kg. Карта распределения грантов по регионам Кыргызстана

Зато меняется структура финансирующих организаций. Если в кредитовании лидирующую роль практически во всех областях занимает Экспортно-импортный банк Китая, то в выделении грантовых средств — Азиатский банк развития.

Гранты для юга

Согласно данным, больше всего проектов за счет грантов от международных доноров реализуется в Джалал-Абадской (24) и Баткенской (19) областях, а также в Бишкеке (19). Меньше всего — в Иссык-Кульской (9) и Таласской (6) областях.

Всего доноры выделили Кыргызстану с 2007 года $2 миллиарда 217,7 миллиона грантовых средств на различные проекты в регионах.

Эти деньги во всех областях и городах идут в первую очередь на секторы государственного управления, инфраструктуру и сельское хозяйство.

Посчитать, сколько конкретно средств выделено каждому региону, невозможно. Цифры, как и названия проектов, в разных областях повторяются, ведь доноры выделяют деньги на проекты сразу в нескольких регионах.

На карте указаны данные по фактическим обязательствам и фактической выплате. Какую из этих цифр считать верной с точки зрения подсчетов при поступлении грантов в ту или иную область, неясно.

Других источников информации по поступлениям грантовых средств в бюджет Кыргызстана просто нет.

Ранее Министерство финансов запускало отдельный сайт под названием «Внешняя помощь». На нем были представлены все документы по кредитным и грантовым соглашениям. Однако при попытке перейти в этот раздел выяснилось, что он закрыт. Это произошло из-за модернизации системы самого Министерства финансов.

Миллионы от США

Только с 2014 по 2018 год США через USAID оказали Кыргызстану финансовую помощь в размере более $202,6 миллиона. Основная часть финансирования США идет на развитие правительства и гражданского общества, бизнеса, здравоохранения, сельского хозяйства и образования.

В 2014-м страна получила от USAID $46,68 миллиона, в 2015-м — $38,97 миллиона, в 2016-м — $36,26 миллиона, в 2017-м — $40,82 миллиона и в 2018-м — $39,9 миллиона.

Так, расходы на кабмин и гражданское общество составили $56 миллионов, на бизнес и другие услуги — $39,4 миллиона. Кроме того, $21,2 миллиона потрачено на сферу здравоохранения, $20,2 миллиона — на сельское хозяйство, $19,2 миллиона — на образование и $13,8 миллиона — на раздел «Администрация и надзор».

Кроме того, помощь оказывают и другие финансовые институты, которые в ближайшее время обещали предоставить 24.kg информацию по поддержке Кыргызстана.