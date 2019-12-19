В инвестиционном портфеле ЕАБР проекты из Кыргызстана составляют 1,6 процента

На 1 декабря 2019 года из общего портфеля инвестиционных проектов Евразийского банка развития лишь 1,6 процента приходится на Кыргызстан. Такие данные озвучили накануне на заседании совета банка.

Оно прошло в международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. В заседании участвовали полномочные представители акционеров банка. Кыргызстан на мероприятии представлял министр экономики Санжар Муканбетов.

На заседании обсудили итоги работы Евразийского банка развития в 2019 году и определили задачи на 2020-й. Совет рассмотрел крупные инвестиционные проекты, реализацию цифровых инициатив и расширение состава участников банка.

Инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря 2019 года превысил $4 миллиарда, что на 18 процентов больше, чем в 2018-м.

С начала года подписали 23 новых инвестиционных проекта на $1,2 миллиарда. Они касаются энергетики (27,9 процента), инфраструктуры (22,4 процента), финансового сектора (15 процентов) и других отраслей.

В страновой структуре инвестиционного портфеля ЕАБР преобладают проекты в России (42,8 процента) и Казахстане (42 процента), 11,2 процента приходится на Беларусь, 2,3 процента — Армению, 1,6 процента — Кыргызстан, 0,1 процента — Таджикистан.