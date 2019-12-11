Фискалов раскритиковали за слабую работу по взысканию долгов страховых взносов

Глава Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев раскритиковал руководителей налоговых органов за инертную работу по администрированию страховых взносов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, недовольство вызвала слабая работа по взысканию задолженности по страховым взносам. Во всех подразделениях ГНС полностью укомплектован штат сотрудников отделов по администрированию страховых взносов. Но Кабыл Абдалиев уверен, что многие начальники управлений ГНС проявляют инертность и халатность в работе с должниками.

Из 60 территориальных налоговых органов только 12 передали материалы в суды для взыскания задолженности с плательщиков страховых взносов.

«Можно понять, что до недавнего времени в налоговых органах отсутствовали полные и достоверные сведения по остаткам задолженности по страховым взносам плательщиков по состоянию на 1 января 2019-го, в том числе возможности по взысканию страховых взносов, начисленных за прошлые периоды. Но с начала года прошло достаточно времени для того, чтобы на местах самостоятельно составить список должников. Отсутствие работы по составлению таких списков можно расценить как факт бездействия со стороны тех руководителей налоговых органов, которые не направили в суды ни одного материала по задолженности», — подчеркнул Кабыл Абдалиев.