С начала года фермеры получили льготных кредитов на 5,1 миллиарда сомов

По проекту «Финансирование сельского хозяйства — 7» фермерам выдано 9 тысяч 946 льготных кредитов на 5,1 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что на растениеводство выдано 2 тысячи 859 кредитов на 1 миллиард 156 миллионов сомов, на животноводство — 6 тысяч 757 кредитов на 2 миллиарда 614,7 миллиона сомов и на переработку и услуги — 330 кредитов на 1 миллиард 347,7 миллиона сомов.

Напомним, по проекту «Финансирование сельского хозяйства — 7» средства коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений предоставляются по льготной процентной ставке (под шесть, восемь и десять процентов годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызстана для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.