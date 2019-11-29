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Экономика

Руслан Давыдов: Нужно отказываться от изъятий в рамках ЕАЭС

«Странам Евразийского экономического союза необходимо отказываться от таможенных изъятий и выравнивать правоприменительную практику», — заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов на конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По его словам, таможенные службы стран ЕАЭС за годы работы адаптировались к новым условиям. Но они столкнулись и с рядом проблем.

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«Еще много, что нужно сделать для достижения единства. Мы это видим по статистике. Отсутствие таможенных границ между государствами показывает, что разница потенциалов приводит к перетокам товаров. Это искажает статистику и мешает росту взаимной торговли стран ЕАЭС», — сказал Руслан Давыдов.

«Чтобы изменить ситуацию, нужно выравнивать правовое регулирование, отказывать от изъятий. Надо обеспечить информационную составляющую — таможенные службы в режиме онлайн должны видеть все данные, чтобы принимать решения. Инструменты уже есть, есть таможенный комитет, коллегия Таможенного союза», — заключил он.
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