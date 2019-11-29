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Экономика

Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла

«В последние годы устойчивость экономик стран — участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) к воздействию внешних шоков повысилась», — заявил 24.kg начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов на полях конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По его словам, регион операций ЕАБР активно вовлечен в международную торговлю и перемещение финансовых активов. Открытость экономик региона, интегрированность крупнейших стран в мировой финансовый рынок определяют значимое воздействие на их экономическое развитие шоков внешнего спроса.

«По нашим оценкам, снижение мирового роста на 0,7 процента за год, сопровождаемое повышением глобальной неопределенности и уменьшением интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, может привести к сокращению прироста агрегированного ВВП стран — участниц ЕАБР на 0,3 процента. Влияние преимущественно через каналы внешней торговли и финансовых потоков. В Армении, Кыргызстане и Таджикистане воздействие сокращения глобального выпуска на внутреннюю экономическую активность усиливается высокой значимостью денежных переводов из России», — подчеркнул Алексей Кузнецов.

Он отметил, что в структуре экспортно-импортных операций государств — участников ЕАБР важная роль по-прежнему принадлежит сырьевым товарам. Поэтому экономики остаются уязвимыми для колебаний конъюнктуры мировых товарных рынков, в первую очередь энергоресурсов.

По оценкам банка, рост ВВП стран —участниц ЕАБР в ответ на краткосрочное падение нефтяных котировок на 10 процентов замедлится на 0,14 процента в течение года.

«Необходимо отметить, что устойчивость экономик региона к воздействию внешних шоков существенно повысилась в последние годы. Это во многом связано с реализацией сбалансированной внутриэкономической политики, в том числе действием бюджетных правил и повышением гибкости курсообразования», — заключил Алексей Кузнецов.
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