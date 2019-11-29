За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении

Наибольший рост экономики за пять лет работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показали самые молодые участники: Кыргызстан и Армения. Об этом сегодня заявил первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич на конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По его словам, на сегодня ЕАЭС — состоявшийся проект. Есть условия для развития бизнеса, стимулирования притока инвестиций, притока капитала и рабочей силы. Преимущество союза —глобальный рынок и 185 миллионов человек.

«Страны ЕАЭС сейчас успешно справляются с барьерами, которые возникают в процессе интеграции. Сейчас повышение долгосрочного роста — приоритетное направление. Драйверы интеграционных процессов сегодня уже созданы», — подчеркнул Михаил Бабич.