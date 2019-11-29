15:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении

Наибольший рост экономики за пять лет работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показали самые молодые участники: Кыргызстан и Армения. Об этом сегодня заявил первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич на конференции «Евразийская экономическая интеграция».

По его словам, на сегодня ЕАЭС — состоявшийся проект. Есть условия для развития бизнеса, стимулирования притока инвестиций, притока капитала и рабочей силы. Преимущество союза —глобальный рынок и 185 миллионов человек.

«Страны ЕАЭС сейчас успешно справляются с барьерами, которые возникают в процессе интеграции. Сейчас повышение долгосрочного роста — приоритетное направление. Драйверы интеграционных процессов сегодня уже созданы», — подчеркнул Михаил Бабич.
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры
Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Больше всего в странах ЕАЭС непродовольственные товары подешевели в Кыргызстане
В ЕАЭС предложили создать единую систему учета контрафактной продукции
Заседание Евразийского межправсовета. Новые соглашения и правила для ювелиров
В Кыргызстане и Казахстане одинаковый уровень инфляции
В Кыргызстане ищут способы продлить сроки льготной растаможки авто
Депутаты не понимают, что получил Кыргызстан за четыре года нахождения в ЕАЭС
Памятные монеты, посвященные пятилетию ЕАЭС, выпустили в странах союза
Популярные новости
Растаможка машин. В&nbsp;ГТС рассказали, сколько будет стоить регистрация авто Растаможка машин. В ГТС рассказали, сколько будет стоить регистрация авто
В Минэкономики рассказали, как растаможивать машины в 2020 году В Минэкономики рассказали, как растаможивать машины в 2020 году
Правительству Кыргызстана предлагают признать проблемы и&nbsp;уйти в&nbsp;отставку Правительству Кыргызстана предлагают признать проблемы и уйти в отставку
Кыргызстан&nbsp;&mdash; транзитный центр для распространения контрабанды сигарет в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан — транзитный центр для распространения контрабанды сигарет в ЕАЭС
Бизнес
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
29 ноября, пятница
14:42
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку фи...
14:39
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
14:25
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
13:51
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило
13:31
Присвоившую миллионы сомов в Кыргызстане мошенницу нашли в Якутии