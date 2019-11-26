К концу года инфляция в Кыргызстане составит 3,5 процента

К концу 2019 года инфляция в Кыргызстане ожидается на уровне около 3,5 процента. С таким прогнозом выступил Национальный банк.

По его данным, среднегодовое значение инфляции будет не выше 1,5 процента. При этом Национальный банк прогнозирует при отсутствии внутренних и внешних шоков постепенное приближение инфляции к среднесрочному целевому ориентиру в 5-7 процентов.

«Предположения о сохранении наметившейся тенденции роста экономик стран торговых партнеров Кыргызстана в 2020-2021 годах, сохранение относительной стабильности цен на мировых товарно-сырьевых рынках в среднесрочной перспективе и оценки развития внутренних условий позволяют ожидать формирование инфляции в КР в среднесрочной перспективе в рамках целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов», — заключили в Нацбанке.