Маркировка товаров. С 1 января 2020 года в Кыргызстане запустят пилотный проект

В Кыргызстане планируют запустить с 1 января 2020 года пилотный проект по добровольной маркировке товаров. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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По его данным, на первом этапе будут маркировать средствами идентификации обувь, алкогольную и табачную продукции. Делается это для внедрения эффективной системы маркировки.

Уже инициировали проект постановления правительства «О проведении пилотного (экспериментального) проекта по маркировке отдельных видов товаров средствами цифровой идентификации».

Ответственным государственным органом по ведению автоматизированной системы маркировки товаров определена Государственная налоговая служба.