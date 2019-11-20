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Экономика

В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры

Одобрено предложение России о введении обязательной маркировки в отношении духов и туалетной воды, шин и пневматических резиновых новых покрышек, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек, отдельных позиций продукции легкой промышленности. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии со ссылкой на решение совета ЕЭК.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Страны сами определят срок введения маркировки на своей территории.

Запрет на оборот немаркированных товаров легкой промышленности вводится не ранее 1 января 2021 года.

«Что касается маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации, запрет на оборот немаркированных товаров не может быть введен ранее 1 октября 2020-го. В отношении шин и пневматических резиновых покрышек оборот немаркированных товаров вводится не позднее 1 декабря следующего года. Запрет на оборот немаркированных духов и туалетной воды не может быть введен ранее 1 октября 2020-го», — подчеркнули в ЕЭК.
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