Бизнес стран ЕАЭС обсудит возможные вызовы и возможности союза

В этом году на конференции Евразийского банка развития мы предлагаем обсудить вызовы, возможности и новые инструменты трансформации финансовых институтов и технологий. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя правления, статс-секретарь ЕАБР Андрей Крайний.

По его словам, ЕАБР ежегодно организует конференцию, посвященную интеграционным вопросам на евразийском пространстве. В этом году банк проведет мероприятие в 14-й раз.

«В мире сейчас существуют две расходящиеся тенденции. Мы видим, как страны начинают торговые войны, занимаются протекционизмом. С другой стороны, есть интеграционные объединения. Об этом мы и попробуем поговорить на конференции, рассмотреть эти разнонаправленные тенденции. Уверены, что участникам это не менее интересно обсудить. Не совершаем ли мы ошибки, занимаясь сейчас созданием союза, в то время как многие страны занимаются конкретным, по сути, протекционизмом?» — отметил Андрей Крайний.

Рост взаимовлияния торговли, налогов и инвестиций в условиях развития протекционизма, центробежных тенденций и цифрового глобализма предъявляет новые требования к правилам и архитектуре международных финансовых организаций. При этом масштабы задачи выходят за границы ЕАЭС вплоть до дискуссии о формировании общего евразийского пространства от Лиссабона до Владивостока и Джакарты. Поэтому конференция и вызывает интерес и у бизнес-сообщества.

«Все хотят заглянуть за горизонт, понять, что будет завтра, и начать готовиться к изменениям. Не зря ведь китайцы пишут слово «кризис» двумя иероглифами: первый обозначает проблемы, а второй — новые возможности. Уверен, это будет довольно интересная дискуссия. Уже сейчас много записавшихся участников, серьезных выступающих спикеров», — заключил зампред ЕАБР.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия