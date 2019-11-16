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Экономика

На льготные кредиты для фермеров предлагают выделить 1 миллиард сомов

На проект «Финансирование сельского хозяйства — 8» предлагается выделить 1 миллиард сомов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который вынесен на общественное обсуждение Минсельхозом.

Отмечается, что в рамках проекта выделены три целевые категории: мелкие и крупные хозяйствующие субъекты, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом предлагается установить конечную процентную ставку для мелких хозсубъектов в 10 процентов, для крупных и женского предпринимательства, в том числе кооперативов, — 8 процентов, для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 8 процентов годовых.

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Срок кредита в рамках проекта не должен превышать 60 месяцев. Но допускается установление льготного периода в виде полного освобождения от уплаты взносов по основной сумме задолженности до 12 месяцев. При этом не более 60 процентов средств предлагается направить на кредиты для мелких хозяйствующих субъектов и женщин-предпринимательниц, не более 20 процентов — крупным хозяйствам и не менее 20 процентов — предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.
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