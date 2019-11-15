Цифра дня. 6,9 тысячи жилых домов построили в Кыргызстане с начала года

В январе — октябре 2019 года в Кыргызстане сдали в эксплуатацию 6,9 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 788,3 тысячи квадратных метров. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Показатель на 9,7 процента больше, чем в 2018-м. Ввод в действие индивидуальных жилых домов увеличился во всех регионах, за исключением Баткенской области и города Оша. Наиболее значительный рост — в Джалал-Абадской области (на 19,7 процента) и Бишкеке (на 19,3 процента).

Основная доля введенного индивидуального жилья пришлась на Ошскую, Джалал-Абадскую и Чуйскую области и Бишкек.

Средний размер площади построенного индивидуального жилого дома составил около 115 квадратных метров. Наибольший размер площади дома приходится на города Бишкек (159 квадратных метров), Ош (130 квадратных метров) и Таласскую область (122 квадратных метра), наименьший — на Ошскую (100 квадратных метров) и Джалал-Абадскую области (103 квадратных метра).