Для строительства частного дома в КР теперь обязательно получать разрешение

Президент Садыр Жапаров принял закон, который вводит новые требования к строительству индивидуальных жилых домов.

Теперь, согласно новой норме Закона «Об индивидуальном жилищном строительстве», частный дом возможно построить только при наличии разрешительных документов, которые будут оформляться по правилам, установленным кабинетом министров.

Кроме того, изменения внесены и в Закон «Об экологической экспертизе» — уточнены сроки и порядок проведения экологической экспертизы, а также введено понятие «трансграничного воздействия», касающееся экологического влияния на территории соседних стран.

Обновлены также технические нормы по обращению с отходами предприятий для усиления экологической безопасности.

Закон вступит в силу через десять дней. Кабмин должен привести свои нормативы в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев.