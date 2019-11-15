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Экономика

Больше всего в странах ЕАЭС непродовольственные товары подешевели в Кыргызстане

В октябре 2019-го максимальное снижение розничных цен на непродовольственные товары среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наблюдалось в Кыргызстане — на 0,5 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В октябре этого года по сравнению с сентябрем в государствах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Максимальный уровень инфляции (3,9 процента) отмечен в Беларуси и Казахстане. В Армении зафиксировали дефляцию (снижение потребительских цен и тарифов) на 1,6 процента.

«В Казахстане в октябре 2019-го, в отличие от декабря 2018 года, больше всего увеличились цены на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 7,2 процента, непродовольственные — на 3,8 процента. В Беларуси зафиксирован максимальный прирост тарифов на услуги — 5,8 процента. Максимальное снижение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Армении (на 4,6 процента), тарифы на услуги — в Казахстане (на 0,1 процента)», — подчеркнули в Нацстаткоме.
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