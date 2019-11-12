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Экономика

Отмена двух льгот в сельском хозяйстве принесет выгоду до 1,5 миллиарда сомов

Благодаря отмене льгот при импорте пестицидов и прекращению субсидирования процентных ставок по кредитам для фермеров в коммерческих банках сэкономят бюджету Кыргызстана до 1,5 миллиарда сомов. Об этом говорится в обзоре субсидий в сельском хозяйстве Инициативы ПРООН по финансированию биоразнообразия БИОФИН.

Отмечено, что в КР значительную часть бюджетных средств выделяют на поддержку сельского хозяйства. При этом, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), помощь может быть потенциально вредной для окружающей среды и создавать нагрузку на бюджет и налогоплательщиков. Сельскохозяйственный сектор в республике в значительной степени освобожден от налогов. Его налоговое бремя составляет 1,2 процента. При этом сектор по-прежнему получает крупные государственные субсидии.

Согласно анализу БИОФИН, около 30 процентов субсидий потенциально вредны для биоразнообразия.

«Субсидии не стимулируют фермеров к внедрению зеленых, или органических методов хозяйствования. Многие меры поддержки действуют одновременно. Эксперты считают, что надо упорядочить льготы и сделать это с наименьшими издержками для уязвимых групп населения», — говорится в отчете.

Например, в Кыргызстане импорт минеральных удобрений и пестицидов освобождают от уплаты НДС. Выпадение доходов бюджета составляет 700 миллионов сомов в год. При этом анализ эффективности льготы на ввоз пестицидов не проводили. Но использование пестицидов может негативно сказаться на здоровье человека и вызвать загрязнение воды.

Отменив субсидию, страна сможет направить деньги на закупку менее токсичных удобрений. Это уменьшит себестоимость сельхозпродукции на 9 процентов и увеличит прибыль на 8 процентов.

Эксперты рекомендуют отказаться и от субсидирования процентных ставок по кредитам для фермеров. При выдаче займов по программе «Финансирование сельского хозяйства» экологические аспекты не учитывают.

Правительству предлагают привлечь льготный кредит в $70 миллионов под 0,5 процента годовых. Эти деньги могут рефинансировать госбанки для выдачи зеленых займов. В таких проектах должен быть элемент гранта на бизнес-проекты по развитию устойчивого сельского хозяйства. Эту часть предлагают покрывать за счет высвобожденных после отказа от льготы 700-800 миллионов сомов.
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