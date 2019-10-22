В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безопасности аттракционов

Все аттракционы в странах Евразийского экономического союза должны выпускаться в обращение только при их соответствии новому техрегламенту. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, 18 октября завершился переходный период по техрегламенту о безопасности аттракционов. В итоге прекращена возможность выпуска в обращение аттракционов с документами об оценке соответствия требованиям национального законодательства, выданными до даты вступления в силу техрегламента, то есть до 18 апреля 2018 года. Во время переходного периода допускался выпуск продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия. Теперь это невозможно.

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«Сертификат соответствия необходим для механизированных аттракционов, которые представляют повышенную опасность. Например, большое колесо обозрения с механизированным приводом, сталкивающиеся электрические автомобили, качели с полным переворотом и многое другое. Декларация о соответствии нужна для немеханизированных аттракционов, менее опасных при эксплуатации, среди которых горки, в том числе водные, батуты, качели и карусели, которые надо раскачивать руками, и тому подобная продукция», — прокомментировали в ЕЭК.

Техрегламент о безопасности аттракционов вступил в силу 18 апреля 2018 года и установил обязательные требования к проектированию, изготовлению аттракционов, их монтажу и наладке, эксплуатации и хранению.

Например, эксплуатирующая организация по техрегламенту должна разместить перед входом на аттракцион правила пользования им, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если «биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы». Нужно также разместить информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, если это предусмотрено эксплуатационными документами.

«Необходимая информация дается на русском языке и при наличии требований в законодательстве стран союза — на государственном. Кроме того, предписано проводить ежедневную и ежегодную проверки аттракционов. Техрегламент обязует размещать перед входом на каждый аттракцион информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая ее провела, и о дате ближайшей ежегодной проверки», — заключили в ЕЭК.