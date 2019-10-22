22:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безопасности аттракционов

Все аттракционы в странах Евразийского экономического союза должны выпускаться в обращение только при их соответствии новому техрегламенту. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По ее данным, 18 октября завершился переходный период по техрегламенту о безопасности аттракционов. В итоге прекращена возможность выпуска в обращение аттракционов с документами об оценке соответствия требованиям национального законодательства, выданными до даты вступления в силу техрегламента, то есть до 18 апреля 2018 года. Во время переходного периода допускался выпуск продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия. Теперь это невозможно.

Читайте по теме
Аттракционы в парках. Как проверяют их безопасность в Бишкеке

«Сертификат соответствия необходим для механизированных аттракционов, которые представляют повышенную опасность. Например, большое колесо обозрения с механизированным приводом, сталкивающиеся электрические автомобили, качели с полным переворотом и многое другое. Декларация о соответствии нужна для немеханизированных аттракционов, менее опасных при эксплуатации, среди которых горки, в том числе водные, батуты, качели и карусели, которые надо раскачивать руками, и тому подобная продукция», — прокомментировали в ЕЭК.

Техрегламент о безопасности аттракционов вступил в силу 18 апреля 2018 года и установил обязательные требования к проектированию, изготовлению аттракционов, их монтажу и наладке, эксплуатации и хранению.

Например, эксплуатирующая организация по техрегламенту должна разместить перед входом на аттракцион правила пользования им, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если «биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы». Нужно также разместить информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, если это предусмотрено эксплуатационными документами.

«Необходимая информация дается на русском языке и при наличии требований в законодательстве стран союза — на государственном. Кроме того, предписано проводить ежедневную и ежегодную проверки аттракционов. Техрегламент обязует размещать перед входом на каждый аттракцион информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая ее провела, и о дате ближайшей ежегодной проверки», — заключили в ЕЭК.
Ссылка:
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Влияние ЕАЭС. В КР создали новое управление по работе с косвенными налогами
Страны ЕАЭС не готовы отдавать полномочия по ветеринарному контролю ЕЭК
Страны ЕАЭС тянут с применением новых технических регламентов
Новые техрегламенты разрабатывают в странах ЕАЭС
В ЕАЭС создают единые правила взимания НДС на электронные услуги
Торговля Кыргызстана. Преимущество в бобовых, уязвимость — в швейной продукции
Страны ЕАЭС должны защитить рынок от ввоза опасной продукции из третьих стран
Инвентаризацию аттракционов завершили в Кыргызстане
Аттракционы в парках. Как проверяют их безопасность в Бишкеке
Парк имени Панфилова в Бишкеке предлагают очистить от аттракционов
Популярные новости
Лидером по&nbsp;дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов Лидером по дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов
Создаем пассивный доход. Как получать деньги, не&nbsp;работая Создаем пассивный доход. Как получать деньги, не работая
Казахстан не&nbsp;позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
Работники КГРК просят не&nbsp;торопиться с&nbsp;запретом на&nbsp;добычу и&nbsp;переработку урана Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
Бизнес
Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в&nbsp;Кыргызстане Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане
Кыргызские адаптированные учебники по&nbsp;математике Моро признаны самыми лучшими Кыргызские адаптированные учебники по математике Моро признаны самыми лучшими
&laquo;Личный кабинет&raquo; теперь доступен в&nbsp;мобильном приложении MegaPay «Личный кабинет» теперь доступен в мобильном приложении MegaPay
Центр бортового питания при ОАО &laquo;МАМ&raquo; удостоен Золотого сертификата Центр бортового питания при ОАО «МАМ» удостоен Золотого сертификата
22 октября, вторник
22:47
В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безопасности аттракционов В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безо...
22:27
Искусственный интеллект создал клип для солиста группы Rammstein
22:05
Мужчина украл деньги из ящика пожертвований
21:43
Китай впервые обогнал США по числу богатых людей
21:22
Присоединяйтесь к географическому диктанту. Кыргызстанцы примут участие в акции