В странах ЕАЭС начали действовать новые правила по безопасности аттракционов

Все аттракционы в странах Евразийского экономического союза должны выпускаться в обращение только при их соответствии новому техрегламенту. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
По ее данным, 18 октября завершился переходный период по техрегламенту о безопасности аттракционов. В итоге прекращена возможность выпуска в обращение аттракционов с документами об оценке соответствия требованиям национального законодательства, выданными до даты вступления в силу техрегламента, то есть до 18 апреля 2018 года. Во время переходного периода допускался выпуск продукции, ранее не подлежавшей обязательной оценке соответствия. Теперь это невозможно.
«Сертификат соответствия необходим для механизированных аттракционов, которые представляют повышенную опасность. Например, большое колесо обозрения с механизированным приводом, сталкивающиеся электрические автомобили, качели с полным переворотом и многое другое. Декларация о соответствии нужна для немеханизированных аттракционов, менее опасных при эксплуатации, среди которых горки, в том числе водные, батуты, качели и карусели, которые надо раскачивать руками, и тому подобная продукция», — прокомментировали в ЕЭК.
Техрегламент о безопасности аттракционов вступил в силу 18 апреля 2018 года и установил обязательные требования к проектированию, изготовлению аттракционов, их монтажу и наладке, эксплуатации и хранению.
Например, эксплуатирующая организация по техрегламенту должна разместить перед входом на аттракцион правила пользования им, а также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, если «биомеханические воздействия аттракциона для них допустимы». Нужно также разместить информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, если это предусмотрено эксплуатационными документами.
«Необходимая информация дается на русском языке и при наличии требований в законодательстве стран союза — на государственном. Кроме того, предписано проводить ежедневную и ежегодную проверки аттракционов. Техрегламент обязует размещать перед входом на каждый аттракцион информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной проверки с указанием организации, которая ее провела, и о дате ближайшей ежегодной проверки», — заключили в ЕЭК.