Акыны расскажут кыргызстанцам об инфляции и семейном бюджете

К объяснению монетарной политики Национального банка Кыргызстана привлекли акынов. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, Нацбанк в рамках программы повышения финансовой грамотности населения выпустил серию роликов с акынами. Они разъясняют такие экономические понятия, как «инфляция», «денежно-кредитная политика», «обменный валютный курс», «семейный бюджет», а также функции Национального банка.

«Обычному человеку без предварительной подготовки нелегко разобраться, чем занимается центральный банк страны. «Монетарная политика», «инфляционное таргетирование», «ключевая ставка» — все эти термины привычны экономистам и финансистам, но многим еще нужно объяснять, что это такое и как изменения в этой области влияют на их жизнь. Наш проект — попытка использовать традиционные, исторически сложившиеся каналы трансляции информации для донесения сути деятельности Национального банка до широких слоев населения», — отметили в Национальном банке.

Первая серия аудио- и видеороликов состоит из пяти песен. Их распространяют через социальные сети и телерадиоканалы страны.