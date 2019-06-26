19:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат возмутился, что Нацбанк не предоставил информацию Счетной палате

Аудитору Счетной палаты не предоставили все документы относительно строительства здания Национального банка на пересечении улиц Киевской/Калыка Акиева. Об этом на заседании парламента заявил депутат Улугбек Ормонов.

«В итоге заключение Счетной палаты оказалось просто фикцией», — сказал он.

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов ответил, что документы предоставили. Он отметил, что в Законе «О Национальном банке» четко прописаны нормативы передачи подобной информации.

Аудитор Счетной палаты отметил, что некоторые документы не удалось получить, так как они в архиве.

Депутат Улугбек Ормонов предположил, что председатель НБ КР скрывает информацию и дал команду не давать аудитору всю информацию. Он добавил, что необходимо провести отдельную проверку.

Отметим, депутаты рассматривают отчет о деятельности НБ КР за 2018 год.

Ссылка:
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана впервые за три месяца провел интервенцию на валютном рынке
В Нацбанке объяснили, почему списывают ссуды сотрудникам
Член правления Нацбанка получил престижную среди финансистов премию «Репутация»
Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
В Нацбанке объяснили введение режима временной администрации в комбанке
В Кыргызстан приехала миссия МВФ. Изучать состояние экономики
Никому нет дела. На площади Ала-Тоо разбиты выставочные стенды
Национальный банк оставил учетную ставку без изменений — пять процентов
Толкунбек Абдыгулов возвращается в Национальный банк Кыргызстана
Национальный банк не отказывается от идеи открытия исламского банка в стране
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным
Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение
Бизнес
Зарубежные авиарейсы на&nbsp;время турсезона на&nbsp;Иссык-Куле Зарубежные авиарейсы на время турсезона на Иссык-Куле
MegaCom приглашает на&nbsp;курсы по&nbsp;программированию с&nbsp;последующей стажировкой MegaCom приглашает на курсы по программированию с последующей стажировкой
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Шарджа&nbsp;&mdash; Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа
В&nbsp;Москве пройдет Фестиваль национального юмора &laquo;Кубок дружбы&nbsp;&mdash; 2019&raquo; В Москве пройдет Фестиваль национального юмора «Кубок дружбы — 2019»