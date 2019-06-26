Депутат возмутился, что Нацбанк не предоставил информацию Счетной палате

Аудитору Счетной палаты не предоставили все документы относительно строительства здания Национального банка на пересечении улиц Киевской/Калыка Акиева. Об этом на заседании парламента заявил депутат Улугбек Ормонов.

«В итоге заключение Счетной палаты оказалось просто фикцией», — сказал он.

Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов ответил, что документы предоставили. Он отметил, что в Законе «О Национальном банке» четко прописаны нормативы передачи подобной информации.

Аудитор Счетной палаты отметил, что некоторые документы не удалось получить, так как они в архиве.

Депутат Улугбек Ормонов предположил, что председатель НБ КР скрывает информацию и дал команду не давать аудитору всю информацию. Он добавил, что необходимо провести отдельную проверку.

Отметим, депутаты рассматривают отчет о деятельности НБ КР за 2018 год.