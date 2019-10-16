Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на плаву добыча золота

По итогам третьего квартала рост ВВП Кыргызстана остается высоким — 6,2 процента. Однако второй месяц подряд показатель роста замедляется, а данные по нему с учетом золота и без него разнятся почти в два раза.

Рост есть, но незначительный

В этом году экономика растет высокими темпами. Однако радоваться этому не стоит. Такие показатели связаны только со значительным увеличением объемов добычи золота. Эксперты еще в августе предупреждали, что эффект низкой базы исчерпали и рост экономики к концу года начнет замедляться.

По сравнению с августом рост ВВП замедлился на 0,1 процента.

По итогам января — сентября 2019 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 398 миллиардов 393 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на 6,1 процента.

В Нацстаткоме отметили, что рост ВВП обеспечен в основном промышленностью, строительством, сельским хозяйством и сферой услуг. Рост отраслей товарного производства по сравнению с январем — сентябрем 2018-го составил 10,2 процента, сферы услуг — 2,7 процента.





Если смотреть на ситуацию в экономике без учета золота, она немного иная.

По итогам января — сентября 2019 года ВВП без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор составил 355 миллиардов 793 миллиона сомов. Это только на 3,2 процента больше показателей 2018-го.

В августе экономика без учета золота выросла на 0,2 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (44,6 процента), которая по сравнению с аналогичным периодом 2018-го уменьшилась на 1,3 процента.

Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,6 процента и составила 41,2 процента ВВП. Доля промышленности составила 20,4 процента, что выше аналогичного периода 2018-го на 2,2 процента, строительства — 7,4 процента и на 0,4 процента выше.

Добываем металлы, руды и нефть

Замедляется рост и в промышленном производстве. Но показатели пока остаются одними из самых высоких за последние 3-4 года. Но и тут главную роль играет золото.

В январе — сентябре 2019 года в Кыргызстане произвели промышленной продукции на 196 миллиардов 199,6 миллиона сомов. Это на 16,5 процента больше, чем в 2018-м. Здесь сказывается эффект низкой базы. Чем ближе к концу года, тем скромнее рост.

В сентябре рост объемов промышленного производства замедлился на 0,5 процента.

По данным Национального статистического комитета, рост обусловлен увеличением производства основных металлов, текстильного производства, добычи металлических руд, сырой нефти и природного газа, производства химической продукции и добычи угля.

Вместе с тем снизилось производство нефтепродуктов (на 48,5 процента), фармацевтической продукции (на 13,5 процента), резиновых и пластмассовых изделий (на 4,5 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства составил 104 миллиарда 458 миллионов сомов и снизился на 1,5 процента по сравнению с 2018-м. При этом по сравнению с августом падение замедлилось на 0,5 процента.

Дорожают картофель и абонплата

С начала года в целом по республике цены и тарифы выросли на 0,6 процента. Стоимость пищевых продуктов и безалкогольных напитков выросла на 1,2 процента, тарифы на услуги — на 0,4 процента.

Наряду с этим с начала года цены на непродовольственные товары снизились на 0,8 процента.

В январе — сентябре рост цен и тарифов наблюдался на всей территории республики, за исключением Таласской области, где цены снизились на 0,2 процента, и Оша — на 0,7 процента.

Больше всего цены выросли в Иссык-Кульской области. Там подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 4,6 процента), а также непродовольственные товары (на 1,1 процента). Максимальный прирост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки наблюдался в Баткенской области (4,7 процента), на тарифы на услуги — в Нарынской области (2,8 процента).

В строительстве растут зарплаты

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 16 тысяч 451 сома.

Повышение среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы информации и связи, а также транспортной деятельности и хранения грузов.





По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 739,7 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 224,81 сома.

Экономику поддержат инвестиции

«Сентябрьские данные по ВВП соответствуют оценкам ЕАБР — экономическая активность замедляется. Производство золота на месторождении Кумтор после трех кварталов высокого роста начало снижаться с августа 2019 года», — прокомментировала ситуацию 24.kg аналитик отдела экономического анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

По ее словам, в последующие месяцы 2019 года исчерпание эффекта низкой базы в золоторудном секторе продолжится. В итоге это приведет к дальнейшему замедлению темпов экономического роста.

Поддержку экономике окажут инвестиции и внутренний потребительский спрос. Айгуль Бердигулова

«Инфляция ускоряется, но остается ниже целевого ориентира Национального банка Кыргызстана в 5-7 процентов. В сентябре 2019 года рост потребительских цен увеличился до 2,3 процента (2 процента месяцем ранее). Продовольственная инфляция продолжила расти на фоне повышения импортных цен на зерновые. Ограниченное предложение картофеля (годом ранее — перепроизводство) сказалось на увеличении цен плодоовощной продукции. Дополнительное влияние на инфляцию оказывает подорожание алкогольных напитков и табака», — заключила Айгуль Бердигулова.