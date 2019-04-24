19:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

«Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию

До 31 мая 2019 года в «Росинбанке» действует уникальная акция по доступному финансированию малого и среднего бизнеса. Данное предложение максимально учитывает интересы предпринимателей, предлагая им кредиты от 16 процентов годовых с гибкими сроками, минимальными требованиями к оформлению, кратчайшим периодом рассмотрения заявок и возможностью досрочного погашения. При этом специалисты по обслуживанию всегда готовы идти навстречу клиентам, оперативно решая все возникающие вопросы.

Думая о своих клиентах, «Росинбанк» всегда старается применять в работе лучшие практики и методики. Многие заемщики уже оценили отсутствие необходимости приходить каждый месяц в банк для погашения кредита. При желании они могут сделать взнос дистанционно с помощью доступных банковских инструментов: через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in — наличным способом или безналичным — через банкоматную сеть, мобильный и интернет-банкинг.

Получить профессиональную консультацию и оформить кредит можно во всех филиалах ОАО «Росинбанк». Более подробную информацию о бизнес-кредитовании можно найти на сайте или получить при помощи круглосуточного контакт-центра по телефону +996312554444.
Ссылка:
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
Global Money Week: «Росинбанк» приглашает на уникальную выставку древних монет
Акция от «Росинбанка» — снижение ставок по бизнес-кредитам до 16 процентов
«Росинбанк» первым в стране начал принимать российские платежные карты «Мир»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»
В ОАО «Росинбанк» назначены новые члены правления
В «Росинбанке» произошли изменения в органах управления
Экономим по-умному с картой «VISA-Росинбанк-INFOX». Оцените преимущества!
Акционеры «Росинбанка» намерены увеличить уставной капитал
Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International
ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Популярные новости
#СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от&nbsp;MegaCom: платите меньше, получайте больше! #СУПЕРВЫГОДНЫЙ тариф от MegaCom: платите меньше, получайте больше!
Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во&nbsp;всех юрисдикциях Garsu Рasaulis намерена защищать репутацию во всех юрисдикциях
Кыргызстан первый в&nbsp;СНГ по&nbsp;охвату населения 4G&nbsp;и&nbsp;дешевизне мобильного интернета Кыргызстан первый в СНГ по охвату населения 4G и дешевизне мобильного интернета
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Бизнес
За&nbsp;пять лет ОАО &laquo;МАМ&raquo; выплатило дивидендов более 2&nbsp;миллиардов сомов За пять лет ОАО «МАМ» выплатило дивидендов более 2 миллиардов сомов
Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО &laquo;МАМ&raquo; Акционеры избрали новый состав совета директоров ОАО «МАМ»
Обеспечение авиационной безопасности&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;приоритетных задач ОАО &laquo;МАМ&raquo; Обеспечение авиационной безопасности — одна из приоритетных задач ОАО «МАМ»
&laquo;Росинбанк&raquo; снизил процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитованию «Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию