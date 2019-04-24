«Росинбанк» снизил процентные ставки по бизнес-кредитованию

До 31 мая 2019 года в «Росинбанке» действует уникальная акция по доступному финансированию малого и среднего бизнеса. Данное предложение максимально учитывает интересы предпринимателей, предлагая им кредиты от 16 процентов годовых с гибкими сроками, минимальными требованиями к оформлению, кратчайшим периодом рассмотрения заявок и возможностью досрочного погашения. При этом специалисты по обслуживанию всегда готовы идти навстречу клиентам, оперативно решая все возникающие вопросы.

Думая о своих клиентах, «Росинбанк» всегда старается применять в работе лучшие практики и методики. Многие заемщики уже оценили отсутствие необходимости приходить каждый месяц в банк для погашения кредита. При желании они могут сделать взнос дистанционно с помощью доступных банковских инструментов: через платежные терминалы и банкоматы с функцией cash-in — наличным способом или безналичным — через банкоматную сеть, мобильный и интернет-банкинг.

Получить профессиональную консультацию и оформить кредит можно во всех филиалах ОАО «Росинбанк». Более подробную информацию о бизнес-кредитовании можно найти на сайте или получить при помощи круглосуточного контакт-центра по телефону +996312554444.