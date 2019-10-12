Мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 570,5 миллиона с начала года

В январе — августе 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $1 миллиарда 570,5 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.

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По сравнению с первыми восемью месяцами 2018-го показатель сократился на $173,7 миллиона. В августе мигранты перевели в страну $219,4 миллиона. За месяц показатель снизился на $5,3 миллиона, а вот по сравнению с июлем 2018-го — на $17 миллионов.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 539,4 миллиона.

На втором месте по объему переводов — США, $20,8 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $9,9 миллиона.

По итогам января — августа 2019 года наблюдался и отток денежных средств — $335,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $332,7 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2019 года в Кыргызстан составил $1 миллиард 234,6 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 143,1 миллиона.