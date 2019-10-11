Против гендиректора «Санат Инвест» возбудили уголовное дело о мошенничестве

В отношении генерального директора «Санат Инвест» возбудили уголовное дело по семи фактам мошенничества. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель начальника управления следственной службы Министерства внутренних дел Бахтияр Эрмеков.

По его словам, в МВД неоднократно поступали жалобы от застройщиков компании «Санат Инвест», которые зарегистрировали в реестре преступлений.

«Всего семь фактов. В УВД Первомайского района есть заявление в отношении гендиректора фирмы. На их основе возбудили уголовные дела», — сказал Бахтияр Эрмеков.

Уголовное дело по «Мастер Транском» прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Читайте по теме История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице

Директор Общественного объединения по защите прав потребителей Виктор Горев добавил, что решению проблем дольщиков препятствуют суды. «Судьи не принимали дела к рассмотрению, пытались выставить ситуацию как взаимодоговорные отношения между подрядчиком и дольщиком», — рассказал он.

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова заметила, что в 2018 году в правоохранительные органы поступило 17 жалоб от дольщиков. Из них четыре дела передали в суды, по двум завершили расследование, одно прекратили, два на стадии следствия, одно приостановили.