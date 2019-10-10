За разрешения на работу в Кыргызстане иностранцы заплатили 94,2 миллиона сомов

За девять месяцев 2019 года в бюджет Кыргызстана поступило 94,2 миллиона сомов за выдачу разрешений на работу иностранным гражданам. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Госслужбы миграции Куван Бекмуратов

По его данным, показатель в 2,2 раза выше, чем в 2018-м. В прошлом году общая сумма поступлений за выдачу разрешительных документов не превысила 52 миллиона сомов. На сегодня выдали разрешений на работу сроком до трех лет 42 высококвалифицированным иностранным специалистам. При этом, помимо государственной пошлины в 10 тысяч сомов, они платят налоговые и страховые отчисления в бюджет государства.

«Дополнительные рабочие места для 1 тысячи 455 граждан Кыргызстана создали на предприятиях, образованных с участием иностранных граждан. В целом по республике численность кыргызстанцев, работающих в организациях, учреждениях и учебных заведениях, привлекающих иностранных специалистов, составляет более 35 тысяч человек», — заключил Куван Бекмуратов.