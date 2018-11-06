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Экономика

В 1,4 раза выросла торговля Кыргызстана с ЕС благодаря статусу ВСП+

После присоединения Кыргызстана к системе ВСП+ Европейского союза взаимная торговля выросла в 1,4 раза. Об этом сообщил журналистам глава Представительства ЕС в КР Эдуард Ауэр.

По его словам, Кыргызстан присоединился ко Всеобщей системе преференций (ВСП+) в 2016 году. С тех пор отмечается рост торговли.

Товарооборот вырос с 320 миллионов евро в 2015-м до 458 миллионов евро в 2017-м.

«У бизнес-сообщества Кыргызстана есть возможности для увеличения экспорта товаров в Европейский союз. Схема работает менее трех лет. Нужно время, чтобы бизнес привык к правилам работы с программой, нашел деловых партнеров и рынки сбыта продукции в ЕС», — отметил Эдуард Ауэр.

«Кроме того, мы работаем над тем, чтобы помочь кыргызским предпринимателям. Например, приглашаем технических экспертов, которые рассказывают о преимуществах и правилах работы программы. На сайте Представительства ЕС в Кыргызстане и службы поддержки ЕС по вопросам экспорта есть все необходимые данные», — заключил Эдуард Ауэр.
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