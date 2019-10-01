Заседание Высшего Евразийского совета в узком формате началось в Ереване

В Ереване (Армения) началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Президенты стран ЕАЭС обсудят проведение Евразийского экономического форума. В повестке значится вопрос по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств союза. Кроме того, лидеры стран обсудят вопрос о председателе и персональном составе коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На рассмотрение совета в расширенном составе вынесены еще 16 вопросов.

В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в заседании Высшего Евразийского экономического совета участвует Молдова, а в качестве почетных гостей — Иран и Сингапур.