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Экономика

Заседание Высшего Евразийского совета в узком формате началось в Ереване

В Ереване (Армения) началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Президенты стран ЕАЭС обсудят проведение Евразийского экономического форума. В повестке значится вопрос по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств союза. Кроме того, лидеры стран обсудят вопрос о председателе и персональном составе коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На рассмотрение совета в расширенном составе вынесены еще 16 вопросов.

В состав ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В качестве наблюдателя в заседании Высшего Евразийского экономического совета участвует Молдова, а в качестве почетных гостей — Иран и Сингапур.
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