По инициативе Кыргызстана и Казахстана пропишут план развития ЕАЭС до 2025 года

С учетом предложений Кыргызстана и Казахстана ЕЭК подготовит документ, определяющий стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он будет в виде дорожной карты с описанием конкретных мероприятий и указанием их сроков исполнения, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, документ должны рассмотреть до декабря 2019 года. Решение приняли на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме того, стороны обсудили вопрос о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран союза.

«Состоялся обмен мнениями о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу. Члены совета согласились с необходимостью формирования перечня третьих сторон, заключение соглашений о свободной торговле с которыми является экономически целесообразным, и проведением с ними консультаций. В ходе заседания принят ряд документов для дальнейшего развития интеграции ЕАЭС», — подчеркнули в кабмине.