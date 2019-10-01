Рост цен в Кыргызстане к концу года составит 4 процента

Национальный банк прогнозирует сохранение низкой инфляции до конца 2019 года — не выше 4 процентов. Об этом сообщил официальный сайт НБ КР.

По его данным, инфляция в Кыргызстане сохраняет умеренно низкую динамику. На 20 сентября 2019-го годовая инфляция составила 2,2 процента. В начале года показатель был на уровне 0,4 процента.

«Как и прежде, формирование инфляции обусловлено стабильной ценовой конъюнктурой на мировых продовольственных рынках и сдержанной динамикой внутреннего спроса. Национальный банк прогнозирует среднегодовое значение инфляции на уровне 1,2 процента при отсутствии внутренних и внешних шоков. При этом оценки развития внешней среды и внутренних условий свидетельствуют о формировании инфляции в Кыргызстане в среднесрочной перспективе в рамках целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов», — заключили в Нацбанке.