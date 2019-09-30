ЕАЭС и Сингапур подпишут соглашение о зоне свободной торговли

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета планируется подписать соглашение о свободной торговле с Сингапуром. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

1 октября в Ереване (Армения) состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В нем примут участие все президенты стран союза и председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Кроме того, ожидается участие президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства — наблюдателя при ЕАЭС, премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна и президента Ирана Хасана Рухани в качестве почетных гостей.

«В повестку дня включены вопросы международного экономического сотрудничества с третьими странами и объединениями, финансовой политики, энергетики и ряд других. В рамках заседания подпишут соглашение о зоне свободной торговли, а также рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром», — подчеркнули в ЕЭК.