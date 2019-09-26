Влияние ЕАЭС. В КР создали новое управление по работе с косвенными налогами

В структуре Государственной налоговой службы создали новое управление по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, штат нового управления полностью укомплектован из действующих сотрудников ГНС. Принято положение об управлении, решены другие организационно-технические и правовые вопросы.

Структура займется созданием благоприятных условий для импортеров, учетом товаров при ввозе на территорию Кыргызстана, онлайн-передачей информации территориальным налоговым органам о фактах ввоза товаров.

«На управление возложена обязанность организации работы временных пунктов транспортного контроля и учета товаров в рамках торговли со странами ЕАЭС. Речь о пунктах пропуска «Ак-Жол» (Аламединский район), «Ак-Тилек» (Иссык-Атинский район), «Чалдовар» (Панфиловский район) и «Чон-Капка» (Манасский район) на кыргызско-казахстанской границе. Раньше на КПП работали сотрудники ближайших налоговых органов», — подчеркнули в ГНС.