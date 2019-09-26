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Экономика

У Кыргызстана есть преимущество в вопросе поставки овощей и фруктов в ЕАЭС

«Остается незакрытым вопрос импортозамещения по овощам и фруктам. Почти 50 процентов мы завозим из внешнего контура, а здесь Кыргызстану все карты в руки», — заявил журналистам член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин на полях форума «Евразийская неделя».

По его словам, сегодня все страны ЕАЭС делают ставку на агропромышленный комплекс, потому что обеспечение продуктами питания — вопрос национальной безопасности. Проекты по развитию агропромышленного комплекса интенсивно накапливаются и развиваются. По многим позициям завершили процесс импортозамещения.

«Мы ожидаем, что к концу 2020 года будет полное замещение по свинине и мясу птицы. Сейчас полностью себя обеспечиваем зерном, продуктами его переработки, яйцами, бараниной. По фруктам Кыргызстану карту в руки, потому что климатические условия такие, что именно на этой земле они хорошо растут и очень вкусные. По молоку на сегодня у нас где-то 1 миллиона тонн не хватает, а говядины около 10 процентов завозим», — рассказал Александр Субботин.

«В целом интенсивно все развивается. Мы хотим прийти к цифровизации сельского хозяйства, повышению его эффективности, так называемым электронным фермам. Цифровые подходы, облегчающие проведение селекционных работ и генетических исследований», — заключил он.
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