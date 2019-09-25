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Экономика

Мухаммедкалый Абылгазиев: Защищая внутренний рынок, мы должны думать о всем ЕАЭС

«Защищая внутренний рынок, мы должны думать более глобально в интересах рядовых производителей стран ЕАЭС», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии форума «Евразийская неделя».

По его словам, есть только один путь интеграции — это свободный рынок. Но страны ЕАЭС должны уделить особое внимание решению проблем с препятствиями и барьерами на внутреннем рынке союза.

Несмотря на то что количество препятствий сократили с 279 до 18, их наличие все еще негативно сказывается на свободном передвижении товаров и услуг.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«Конечно, эти вопросы мы будем и дальше выносить на встречах глав правительств стран союза. Вместе с тем считаю, что руководство Евразийской экономической комиссии обладает достаточным опытом и пониманием для решения данной проблемы», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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