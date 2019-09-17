До 1 октября определят компанию, которая будет ставить навигационные пломбы

В Кыргызстане определяют национального оператора системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) просит правительства государств — членов ЕЭС определить национальных операторов. Кроме того, с участием ЕЭК планируется провести многосторонний эксперимент по мониторингу автомобильных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

Читайте по теме Либерализация перевозок через Казахстан. Вводятся навигационные пломбы

«Одной из задач эксперимента является выработка согласованных подходов по применению навигационных пломб и позиции по созданию единой системы транзита ЕАЭС, а также урегулирование разногласий сторон, связанных с применением навигационных пломб, и проведение дальнейшей работы над проектом соглашения о единой системе транзита ЕАЭС», — подчеркнули в ГТС.

Для определения национального оператора системы отслеживания транзитных перевозок товаров образована межведомственная рабочая группа. Работа по выбору оператора продолжится до 1 октября 2019 года.