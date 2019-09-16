В рамках ЕАЭС в августе выросли цены только в Кыргызстане и Казахстане

В августе 2019 года среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рост цен зафиксирован в Кыргызстане на 0,3 процента и Казахстане — на 0,2 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет КР.

По его данным, в остальных странах союза отмечалось снижение потребительских цен и тарифов. При этом с начала 2019 года самая высокая инфляция отмечена в Казахстане — 3 процента.

«В Казахстане в августе 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го в наибольшей степени возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 6,1 процента, на непродовольственные товары — на 2,9 процента. А в Беларуси за этот же период зафиксирован максимальный прирост тарифов на услуги — на 5,1 процента. В то же время максимальное снижение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Армении (на 5,5 процента), на непродовольственные товары — в Кыргызстане (на 1,8 процента), тарифы на услуги — в Казахстане (на 0,6 процента)», — заключили в Нацстаткоме.