Цифровой Кыргызстан. Как безналичные деньги могут облегчить жизнь

Кыргызстан стремится к увеличению доли безналичных платежей.

Пока население больше верит наличным деньгам. Хотя платежи онлайн или по карте не только удобнее, но зачастую и выгоднее.

Миллионы карт и платежей

Во Франции свыше 90 процентов денежного оборота приходится на безналичные платежи и свыше 70 процентов населения используют банковские карты. В Китае последние два года основной способ оплаты — через QR-код.

Кыргызстан тоже старается увеличить долю безналичных платежей. Для этого приняли специальную Государственную программу по увеличению доли безналичных платежей и расчетов на 2018-2022 годы. Анализ показывает, что ежегодно доля безналичных платежей увеличивается.

Сегодня в Кыргызстане низкий уровень финансовой грамотности. Больше всего страдают регионы. Плохая доступность способов безналичного обращения денег вынуждает людей пользоваться наличными.

Одной из видимых проблем является то, что большинство кыргызстанцев просто не готовы совершать операции безналом. Лучшее подтверждение: большое количество операций с банковскими картами — просто снятие денежных средств. Раз нет спроса, то и бизнес не готов принимать безналичные платежи.

Изменить ситуацию старается Национальный банк через мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности и улучшение условий доступа к финансовым услугам для регионов.

Зачем нужна безналичка

Развитие технологий меняет нашу жизнь в комфортную сторону. Касается это и финансовых услуг. Сейчас в мире разнообразие платежных карт, мобильных кошельков, интернет/мобильного банкинга, услуг по оплате через QR-коды и POS-терминалы.

Безналичные платежи позволяют оплачивать коммунальные и обязательные выплаты, налоговые сборы и штрафы, взносы по кредиту прямо со смартфона. Они позволяют покупать еду, одежду и многие другие вещи и заказать их с доставкой на дом. Можно приобрести подписку на интернет-ресурсы и слушать музыку, смотреть фильмы, прямые трансляции и так далее.

Развитие безналичных платежей напрямую способствует снижению теневой экономики.

Безналичные платежи проходят через банковские счета, поэтому все перемещения денег оставляют след. Чтобы стимулировать бизнес, государство предоставляет льготы. Например, в Кыргызстане отменили налог с продаж при расчетах в безналичной форме.

Предпринимателям безнал выгоден из-за увеличения скорости обслуживания. Нет необходимости пересчитывать деньги, легче вести учет. Кроме того, способы безналичной оплаты привлекут новых клиентов.

Из психологических моментов можно выделить то, что клиент, оплачивая безналом, не видит денег и может потратить больше, чем планировал. Соответственно, увеличивается средний чек.

С позиции экономичности безналичные платежи уменьшают расходы, связанные с хранением наличности и ее транспортировкой. В перспективе это экономия на отсутствии кассы и необходимости обслуживания через нее. С увеличением доли безналичных платежей снижается риск краж и мошенничества через поддельные банкноты.

Безналичные платежи снижают коррупцию, так как процесс дачи и получения взяток усложняется.

Помните рекламу, когда сотрудник ГУОБДД предлагает нарушителю ПДД заплатить штраф через POS-терминал на месте и ехать дальше? Это, пожалуй, одна из лучших иллюстраций в пользу безналичных платежей. Штраф оплатите в казну государства на месте, и не надо тратить время на то, чтобы забирать права.

Снижение уровня теневой экономики и коррупции увеличивает поступления в бюджет. Это в свою очередь влияет на улучшение социально-экономической сферы.

Чем полезен безнал?

Какие преимущества для обычных граждан несут безналичные платежи? Можно выделить несколько важных моментов.

Если вы потеряете наличные, ими легко может воспользоваться тот, кто их найдет, либо вас могут ограбить. Если вы потеряете банковскую карточку или сим-карту, их можно легко заблокировать. Кроме того, безнал дает возможность не носить с собой крупные суммы.

Для удобства клиентов банковские карточки предусматривают мультивалютность — возможность хранения денежных средств на счету сразу в нескольких валютах и автоконвертацию — возможность снять деньги в нужной валюте.

Кроме того, вы в любой момент можете поднять историю сделок, если это необходимо. Например, показать, что вы действительно оплачивали коммунальные услуги. Более того, вы всегда можете попросить выписку с банковского счета и проанализировать свои траты или близких, которые имеют доступ к вашим счетам.

Получая деньги от кого-либо безналичным путем, вы нивелируете риск получить фальшивые.

Безналичные платежи подразумевают и экономию денег. Банки и мобильные сервисы предлагают множество бонусов, скидок или кешбэк (cash-back). Они выстраивают партнерские сети с сектором бизнеса для взаимного привлечения клиентов. Например, при оплате картой банка «А» счета в ресторане «Б» вам предоставляется скидка 10 процентов.

Существует и множество других возможностей в безналичных платежах. Но они уже основываются на индивидуальных предпочтениях. Ведь каждый сервис по безналичным платежам предлагает отличные от других способы оказания услуг и помощи клиенту.